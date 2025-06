Heretic ecco perché in 4K UHD Hugh Grant è ancora più diabolico e inquietante

Heretic svela un lato inedito di Hugh Grant, trasformandolo in una figura ancora più diabolica e inquietante. Grazie all'edizione 4K UHD a due dischi targata Eagle, godiamo di un'esperienza visiva e audio straordinaria, anche se priva di extra. Questo thriller psicologico affronta con coraggio i dilemmi della fede religiosa, lasciando lo spettatore sospeso tra domanda e inquietudine. Un film che, sin dall'inizio, sorprende e coinvolge, trasformandosi in un vero e proprio ...

