Helena Prestes apre una lista Amazon con i regali consigliati ai fan per il compleanno | c’è un orologio da 600 euro

Helena Prestes si unisce alla tendenza delle liste di regali su Amazon, offrendo consigli personalizzati per i fan in vista di occasioni speciali. Dopo le regole di Zeudi Di Palma, anche lei si impegna a guidare i follower verso acquisti pensati e senza sorprese. Ma quanto può davvero facilitare questa moda, o rischia di perdere l’autenticità dei regali? Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova strategia. Continua a leggere.

Dopo le “regole per i regali” stilate dalle fan di Zeudi Di Palma, anche Helena Prestes si adegua alla nuova moda dei “consigli per gli acquisti” indirizzati ai follower in vista di occasioni speciali come i compleanni. Un’iniziativa pensata – almeno sulla carta – per evitare omaggi sgraditi, ma che solleva piĂą di una perplessitĂ . 🔗 Leggi su Fanpage.it

