Hashish nascosto nel registratore di cassa sospesa licenza al gestore di un locale nel centro storico

In un’operazione che ha sorpreso tutti, i Carabinieri di Lucera hanno scoperto hashish nascosto nel registratore di cassa di un noto locale del centro storico. La sospensione della licenza al gestore evidenzia la gravità dell’accertamento, che sottolinea l’importanza delle ispezioni per tutelare la sicurezza pubblica. Questa vicenda ci ricorda quanto sia cruciale il ruolo delle forze dell’ordine nella lotta contro lo spaccio e la criminalità.

I Carabinieri della Compagnia di Lucera, nel corso di alcune perquisizioni svolte di concerto con i Carabinieri del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno rinvenuto, all'interno di un noto esercizio pubblico situato nel centro storico, sostanza stupefacente del tipo "hashish" occultata all'interno del.

Un controllo nel centro storico di Cesena ha portato all'arresto di un 22enne trovato in possesso di panetti di hashish marchiati con l'immagine di Bart Simpson.

La Polizia di Stato a Reggio Emilia ha sequestrato oltre 67 chili di droga tra hashish, cocaina e marijuana. Lo stupefacente era nascosto in un'abitazione usata come base logistica per rifornire le piazze di spaccio di Reggio Emilia e Modena.

Nasconde hashish nel divano mentre è ai domiciliari, tradito dall'odore sospetto; Hashish, denaro e un coltello nascosto sotto ai vestiti: 22enne denunciato a Gallarate; Più di una tonnellata di hashish per la movida di Roma nord, maxi sequestro (video).

La polizia di Stato trova hashish nascosto in un portone e in un'impalcatura

Un panetto di hashish nascosto negli slip. Scoperto e arrestato - Siamo in pieno centro storico, all'angolo tra via delle Volte e Porta Reno.