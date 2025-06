Hancko Juventus clamoroso | Aspetta ancora una chiamata dai bianconeri! Il retroscena del Corriere dello Sport

Il mercato della Juventus si arricchisce di un retroscena sorprendente: David Hancko, uno degli obiettivi più chiacchierati, aspetta ancora una chiamata dai bianconeri. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il difensore slovacco continua a sperare in un’occasione concreta, mentre i tifosi si chiedono se il suo sogno di vestire la maglia della Juve si realizzerà o rimarrà solo un miraggio. La vicenda si fa sempre più intricata...

Hancko Juventus, clamoroso: «Aspetta ancora una chiamata dai bianconeri»! Il retroscena rivelato questa mattina dal Corriere dello Sport. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha svelato un clamoroso retroscena riguardante uno degli obiettivi del calciomercato Juventus, sfumato via via sempre di più con il passare dei mesi. Si tratta di David Hancko, a lungo corteggiato nella sessione invernale e poi abbandonato quando sembrava ormai davvero tutto fatto o quasi. Secondo quanto riportato dal quotidiano il centrale del Feyenoord aspetterebbe ancora una chiamata da Torino. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hancko Juventus, clamoroso: «Aspetta ancora una chiamata dai bianconeri»! Il retroscena del Corriere dello Sport

In questa notizia si parla di: juventus - clamoroso - retroscena - corriere

Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino per giugno potrebbe sbarcare in Turchia! Clamoroso scenario - La Juventus è al centro di un clamoroso scenario di calciomercato. Nel mirino per giugno, l'attaccante Victor Osimhen potrebbe approdare in Turchia, con il Fenerbahce in prima fila per accaparrarselo.

Dagli USA spunta il retroscena su De Bruyne! Prima del sì al Napoli ci ha provato la Juventus, ma il belga ha detto "no"! Vai su Facebook

Osimhen al Milan, c’entra Leao! II clamoroso retroscena dal Corriere della Sera; Kolo Muani Juventus, il Corriere: «Si era già allenato»; Corriere dello Sport rivela: “La Fiorentina ci ha provato per Allegri e Mourinho prima di scegliere Pioli”.

Tudor Juve, il Corriere dello Sport: «Avvistato al Maradona» - Juventus News 24 - Tudor Juve, il Corriere dello Sport svela un retroscena sul tecnico croato: avvistato sabato al Maradona. Come scrive juventusnews24.com

CorSport - Sgarro Giuntoli, si è inserito per Garnacho: lo vuole alla Juve - MSN - Clamoroso retroscena di calciomercato confermato dal Corriere dello Sport, adesso su Alejandro Garnacho che il Napoli sogna come sostituto di Kvaratskhelia, si è inserita ... Segnala msn.com