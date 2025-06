Hally Berry perde il bikini e rimane nuda mentre balla scatenata sulla musica del marito Van Hunt – IL VIDEO

Un momento di pura spontaneità che ha conquistato i fan di tutto il mondo. Halle Berry, nota per il suo talento e il suo fascino innato, si è lasciata trasportare dall’entusiasmo durante una sessione di ballo, scatenandosi al ritmo di Van Hunt. Tuttavia, l’effetto della musica ha avuto un imprevisto divertente: il bikini è scivolato, regalando uno spettacolo incredibilmente naturale. È la dimostrazione che anche le star più glamour sono capaci di momenti autentici e sorprendenti.

“Quando la musica del tuo uomo ( Prelims mind and meat di Van Hunt, ndr) è così bella che non riesci proprio a trattenerti”. Ma talmente è stato l’entusiasmo, immortalato da un video poi condiviso sui social, che qualcosa è andato storto per Halle Berry. L’attrice si è mostrata completamente nuda in un bikini. Nel filmato, la star di “ Catwoman “, saltella allegramente in una stanza illuminata dal sole, dimenando i fianchi a ritmo di musica. È entrata nell’inquadratura con passo sicuro, solo per scoprire che il suo slip del bikini a perizoma si era slacciato. Le parti intime sono state coperte in post produzione da una emoji a forma di pesca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it