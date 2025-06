Ha la meningite Ansia nello sport la campionessa ricoverata in ospedale | la paura più nera

Grande apprensione nel mondo dello sport per Aitana Bonmatí, ricoverata a causa di una meningite virale. La giovane campionessa, nota per i suoi successi internazionali, ha avvertito i primi sintomi giovedì 26 giugno, e il suo tempestivo ricovero ha evitato complicazioni peggiori. La diagnosi rapida e le cure immediate hanno fatto la differenza. La situazione è sotto controllo e tutti sperano in un pronto recupero, perché la passione per il gioco e la vita non si arrende facilmente.

Grande apprensione nel mondo dello sport per la giovane Aitana Bonmatì, ricoverata in ospedale a causa di una meningite virale. La calciatrice spagnola, celebre per i suoi successi internazionali, ha avvertito i primi sintomi giovedì 26 giugno, che hanno portato al suo immediato ricovero per evitare complicazioni e possibili contagi. La diagnosi rapida da parte dei medici ha permesso di prendere le necessarie precauzioni. La situazione è sotto controllo, ma resta la preoccupazione per le persone che sono state a stretto contatto con lei nei giorni precedenti. Una campionessa in ospedale. Aitana Bonmatì, vincitrice del Pallone d’Oro nel 2023 e nel 2024, si stava preparando per l’inizio degli Europei con la sua nazionale, la cui partenza era fissata per il 29 giugno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ha la meningite”. Ansia nello sport, la campionessa ricoverata in ospedale: la paura più nera

