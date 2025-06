Ha danneggiato la mia e altre auto poi è fuggita | testimoni cercasi

Se hai assistito all'incidente avvenuto il 26 giugno 2025 in via Manna 11, dove una Renault Scenic bianca ha causato danni alle auto parcheggiate e si è data alla fuga, la tua testimonianza è fondamentale. Siamo alla ricerca di testimoni affidabili per ricostruire l'accaduto e garantire giustizia. Se hai visto o conosci qualcosa, contattaci subito: ogni dettaglio può fare la differenza. Grazie per il tuo aiuto e collaborazione.

VIA MANNA 11 - Cerco urgentemente testimoni che abbiano assistito al danneggiamento della mia auto (parcheggiata) nel pomeriggio di venerdì 26 giugno 2025. La signora che si è data alla fuga guidava una Renault Scenic bianca. Oltre alla mia auto sono stati danneggiati anche altri mezzi. Ringrazio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: auto - testimoni - danneggiato - fuggita

Tragedia in strada: donna travolta e uccisa da un'auto in retromarcia. Si cercano testimoni - Una tragedia che ci riporta all'attenzione massima sulla sicurezza stradale. A Besozzo, una donna di 79 anni ha perso la vita travolta da un'auto in retromarcia, suscitando paura e sconforto in una comunità solitamente tranquilla.

Caccia a un’auto, carabinieri si schiantano; Ferito dal pitbull: dopo il danno la beffa.

Ancora in Rianimazione l’87enne travolto da auto fuggita - MSN - Testimoni hanno riferito c’era pure la moglie al momento dello schianto avvenuto tra il lungomare e un’edicola. Si legge su msn.com

Lancia una bottiglia incendiaria dall'auto e fugge a tutta velocità: due macchine a fuoco. «Un regolamento di conti» - MSN - Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto qualcuno a bordo di una Punto blu lanciare una bottiglia incendiaria e fuggire a tutta velocità. Lo riporta msn.com