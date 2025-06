Gyokeres Juventus | mossa a sorpresa della rivale dei bianconeri? C’è uno scenario nuovo per l’attaccante dello Sporting aggiornamenti importanti

Il mercato si infiamma: la Juventus, sempre vigile, potrebbe incontrare una sorpresa inattesa nel suo cammino verso un nuovo centravanti. Dopo aver puntato su Santiago Gimenez, ora si registra un nuovo scenario che vede coinvolto Gyokeres, protagonista di uno scenario inaspettato anche per la rivale dei bianconeri. Scopriamo insieme le ultime novità e cosa riserva il futuro per questa corsa all’attaccante.

Gyokeres Juventus: anche quella rivale sull'obiettivo dei bianconeri? C'è uno scenario nuovo per l'attaccante dello Sporting, le novità . Dopo essersi concentrato sulla ricostruzione del centrocampo, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a focalizzare le proprie energie sulla ricerca di un nuovo, grande centravanti. L'esigenza nasce dal rendimento al di sotto delle aspettative di Santiago Gimenez: l'attaccante messicano, arrivato a gennaio, non ha convinto pienamente nei suoi primi sei mesi a Milanello, spingendo la dirigenza a cercare un profilo di caratura internazionale per guidare l'attacco.