Gusci d’anime | le opere di Vittorio Zucchelli in mostra al Castello di Carovigno

Dal 1° al 31 luglio, il maestoso Castello Dentice di Frasso di Carovigno si trasforma in un palcoscenico di emozioni con la mostra "Gusci d'anime" di Vittorio Zucchelli. Un viaggio tra arte e introspezione, promosso dall’Associazione Le Colonne e il Comune di Carovigno, che invita i visitatori a scoprire l'essenza nascosta dietro ogni opera. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell'arte e della cultura estiva 2025.

Dal 1° al 31 luglio, il Castello Dentice di Frasso di Carovigno ospita la mostra dell’artista Vittorio Zucchelli, intitolata Gusci d’anime. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Le Colonne, in collaborazione con il Comune di Carovigno, nell’ambito del cartellone degli eventi estivi 2025. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: gusci - anime - vittorio - zucchelli

Vittorio Zucchelli Archivi.