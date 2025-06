Guida TV Sky Cinema e NOW | Conclave Sabato 28 Giugno 2025

Preparati a vivere una serata indimenticabile all'insegna del grande cinema su Sky Cinema e NOW. Dalle prime visioni ai cult senza tempo, ogni titolo promette emozioni forti e momenti di pura suspence. Questa sera, non perdere "Conclave", il film vincitore di Oscar e Golden Globe di Edward Berger, in prima visione su Sky Cinema Uno HD alle 21.15. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del buon cinema!

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone Conclave, film vincitore di un Oscar e un Golden Globe diretto da Edward Berger.

