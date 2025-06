GUIDA TV 28 GIUGNO 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DEL GIALLO DI RAI2

Stasera in TV si preannuncia una serata ricca di emozioni e varietà, tra film, eventi speciali e programmi imperdibili. Che siate appassionati di calcio, thriller o documentari, la nostra guida completa vi accompagnerà alla scoperta delle migliori proposte di Rai, Mediaset, La7 e altre reti. Preparate il popcorn e buona visione!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 00:00 Una Voce per Padre Pio Rai: Presentazione Palinsesti Show Evento Rai2 21:20 23:00 L'Incubo di Maggie Nella Mente di Narciso Film Doc. Rai3 21:25 23:15 Palazzina Laf Tg3 Mondo Film Rubrica Rete 4 21:30 23:45 Sapore di Mare Sapore di Mare 2: Un Anno Dopo Film Film Canale 5 21:55 23:00 Benfica-Chelsea Mondiale per Club Live Calcio Talk Show Italia 1 21:30 23:45 Windstorm: Contro Ogni Regola Blu Profondo Film Film La7 21:15 23:25 Indovina Chi Viene a Cena La Baia di Napoli Film Film Tv8 21:20 22:45 4 Ristoranti R 4 Hotel R Talent Talent Nove 21:30 23:05 Faking It: Bugie Criminali Faking It: Bugie o Verità? Inchieste Inchieste