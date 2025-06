Guida con una pistola sotto il volante | incensurato nei guai

In un tranquillo serata di Villaricca, l'attenzione dei carabinieri si concentra su un giovane alla guida. Con un atteggiamento nervoso e una pistola sotto il volante, il 24enne incensurato si trova improvvisamente coinvolto in una situazione rischiosa. La scena si svela come un mix di tensione e imprevedibilità , dimostrando che anche chi sembra innocente può nascondere segreti pericolosi. La scoperta mette in discussione la sua apparente innocenza, lasciando spazio a molte domande.

Sono le 22 e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania stanno percorrendo il corso Italia di Villaricca quando notano un ragazzo a bordo di un auto. Scatta l’Alt e l’autista si ferma. Ha 24 anni ed è incensurato ma il suo atteggiamento irrequieto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

