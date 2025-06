Guerra Israele-Iran in diretta | esplosioni udite a Teheran attivata contraerea Folla ai funerali di militari e scienziati uccisi nei raid

La tensione tra Israele e Iran raggiunge nuovi livelli: esplosioni udite a Teheran e attivazione della contraerea segnano un giorno cruciale nel 16° giorno di conflitto. Mentre la popolazione assiste ai funerali di militari e scienziati uccisi dai raid, gli aggiornamenti in tempo reale ci offrono uno sguardo sulla drammatica escalation. Restate con noi per le ultime notizie e analisi su una guerra che potrebbe cambiare gli equilibri regionali.

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel giorno 16esimo di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 28 giugno 2025. Media: "Esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea". Idf: "Attivata contraerea per missile dallo Yemen". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: contraerea - attivata - guerra - israele

Media, esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea - Nel cuore di Teheran, le esplosioni fanno tremare la città e attivano la contraerea, suscitando preoccupazione e sconcerto tra i cittadini.

ICYMI: Otto note sulla guerra Israele-Iran di Enrico Tomaselli Superata la settimana di guerra tra Israele e Iran, analizziamo la situazione – e i suoi possibili sviluppi – focalizzando l’attenzione sui vari aspetti più significativi, al fine di inquadrare il conflitto nella Vai su Facebook

Guerra Iran Israele, esplosioni nella notte a Teheran: attivata contraerea. LIVE; Guerra Iran-Israele, esplosioni nella notte a Teheran: attivata contraerea - LaPresse; Guerra Israele-Iran in diretta: esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea. Folla ai funerali di militari e scienziati uccisi nei raid.

Guerra Israele-Iran in diretta: esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea. Folla ai funerali di militari e scienziati uccisi nei raid - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel giorno 16esimo di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 28 giugno 2025 ... Si legge su fanpage.it

Guerra Iran Israele, esplosioni nella notte a Teheran: attivata contraerea. LIVE - L'area colpita di Bidganeh, nella parte occidentale di Teheran, ospita un complesso militare e un sito missilistico oggetto di attacchi israeliani durante la guerra dei 12 giorni. Come scrive tg24.sky.it