Guerra Iran-Israele esplosioni nella notte a Teheran | attivata contraerea

Nella notte di Teheran si sono registrate intense esplosioni nella zona occidentale della città, attivando le difese aeree e destando preoccupazioni nella regione. Testimoni oculari sui social media hanno riferito di colpi e scosse udite in aree come Karaj, Islamshahr e Parand, alimentando il clima di tensione tra Iran e Israele. La situazione rimane incerta mentre le autorità monitorano attentamente gli sviluppi, e il mondo guarda con apprensione a questo nuovo capitolo di un conflitto che rischia di espandersi.

Esplosioni sono state segnalate nella zona occidentale della città di Teheran, capitale dell’Iran, attivando le difese aeree. Lo riporta Iran International, che cita post di testimoni oculari sui social media, spiegando che i colpi colpi di esplosioni o spari sono stati uditi in aree come come Karaj, Islamshahr, Bidganeh, Mallard e Parand. L’area di Bidganeh, nella parte occidentale di Teheran, ospita un complesso militare e un sito missilistico oggetto di attacchi israeliani durante la guerra dei 12 giorni, aggiunge il media iraniano. Donald Trump ha annunciato che verrà raggiunto un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza “ entro la prossima settimana “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guerra Iran-Israele, esplosioni nella notte a Teheran: attivata contraerea

