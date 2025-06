Guerra al fumo la Francia fa sul serio | stop alle sigarette in spiaggia e nei parchi

La Francia si mobilita contro il fumo, con un provvedimento deciso che mira a proteggere cittadini e ambiente. A partire da domenica 29 giugno, sarà vietato fumare in spiagge, parchi e giardini, rafforzando l'impegno contro le conseguenze nocive del tabacco. Una mossa coraggiosa che segna un passo importante nella lotta al fumo all'aperto, dimostrando come le politiche sanitarie possano essere efficaci nel promuovere stili di vita più sani e rispettosi della collettività .

Stretta sulle sigarette in Francia dove, a partire da domenica 29 giugno, entrerà in vigore il decreto firmato dalla ministra della Salute Catherine Vautrin che prevede una severa stretta per chi fuma all'aperto. In particolare sarà proibito fumare sulle spiagge, nei parchi e nei giardini. 🔗 Leggi su Today.it