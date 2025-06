Guerra ai social l' Australia ne vieta l' uso ai minori di 16 anni

L’Australia si prepara a rivoluzionare il rapporto tra giovani e social media, vietando l’uso ai minori di 16 anni. Questo nuovo disegno di legge interessa giganti come Instagram, TikTok e Facebook, ma lascia spazio a eccezioni importanti per messaggistica e contenuti educativi come YouTube e Google Classroom. Una mossa che ha acceso il dibattito sulla protezione dei minori e sulla libertà digitale, lasciando comunque intendere che...

. Un disegno di legge che riguarda piattaforme come Instagram, TikTok, Facebook e altre gruppi del Web. Sono previste eccezioni per la messaggistica e le piattaforme educative tra cui YouTube e Google Classroom. Quest'ultima deroga ha suscitato polemiche da parte della commissione sicurezza online ma il governo non ha voluto penalizzare i contenuti informativi ed educativi. Una decisione storica quella del divieto agli under 16 che piace al 77% degli australiani. Anche se non di facile applicazione pratica. La verifica dell'età, infatti, dovrà essere effettuata senza richiedere documenti d'identità per tutelare, come al solito, la privacy. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Guerra ai social, l'Australia ne vieta l'uso ai minori di 16 anni

In questa notizia si parla di: guerra - social - australia - vieta

Francesco Relli bullizzato da Margherita? Guerra social tra i due volti di UeD - In un vortice di polemiche e reazioni online, il confronto tra Francesco Relli e Margherita Aiello si accende, divampando tra accuse e schermaglie social.

L'attacco a Savasleika segue l'operazione Spiderweb, che secondo l'Ucraina è l'operazione a più lungo raggio dall'inizio della guerra Vai su Facebook

Australia, guerra ai social media: vietato l’uso ai minori di 16 anni; Niente social ai minori in Australia, solo YouTube non salta; L'Australia vieta i social media agli under 16, multe fino a 33 milioni di dollari.

Social vietati ai minori di 16 anni, è legge: la scelta dell'Australia (e degli altri Paesi che stanno pensando di fare lo stesso) - Una volta c’erano i diari col lucchetto, le penne glitter e i segreti scritti a mano. Scrive ilmessaggero.it

Social vietati in Australia ai minori di 16 anni - Donna Moderna - L’Australia ha approvato una legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 16 anni. Segnala donnamoderna.com