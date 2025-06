Guazzini campionessa Il super tricolore è suo

Vittoria Guazzini, campionessa di ciclismo di Poggio a Caiano, si conferma ancora una volta regina delle grandi sfide. Con la vittoria nel Super Tricolore 232, dimostra tutta la sua esperienza e determinazione, aggiudicandosi il titolo italiano nella cronometro individuale, già suo nel giugno precedente. Ricorderemo sempre la sua incredibile performance in coppia con Chiara Consonni alle Olimpiadi di Parigi, dove inventò un'azione che resterà nella storia del ciclismo.

Vittoria Guazzini la pluricampionessa di ciclismo di Poggio a Caiano si è confermata specialista di grandi finali di gara e questa volta per lei la conferma arriva con il titolo italiano nella cronometro individuale che già aveva conquistato l’anno scorso nello stesso mese di giugno a Grosseto. Tutti ricorderanno di cosa fu capace Vittoria in coppia con Chiara Consonni nella prova del Madison alle Olimpiadi di Parigi dell’anno scorso. Inventò un finale di gara fantastico ed ottenne il successo; in altre occasioni i suoi finali nelle prove su pista sono stati sempre uno spettacolo. Sulle strade del Friuli-Venezia Giulia ha invece sfoderato una seconda parte della cronometro formidabile che gli ha consentito di recuperare 15 secondi su di un avversaria di fama mondiale e bravissima come Elisa Longo Borghini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guazzini campionessa. Il super tricolore è suo

