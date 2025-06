Guasto radar Enav | aerei fermi a Malpensa Linate e Orio traffico aereo in tilt nel Nord-Ovest

Un guasto al radar di Enav ha causato il blocco temporaneo del traffico aereo nei principali aeroporti del Nord-Ovest italiano, tra cui Malpensa, Linate e Orio al Serio. Aerei fermi e ritardi si sono moltiplicati, mettendo in crisi la mobilità e la pianificazione dei voli. La situazione, ancora sotto controllo, evidenzia quanto sia cruciale un sistema di gestione del traffico aeronautico affidabile e tempestivo nel garantire la sicurezza e la puntualità dei voli.

Un gusato al radar di Enav, l’Ente nazionale per l’assistenza al volo, ha mandato in tilt il traffico aereo su buona parte del Nord-Ovest italiano. Il guasto, localizzato presso l’aeroporto di Milano Linate, si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 28 giugno, causando ritardi e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: guasto - radar - enav - linate

Guasto radar Capodichino: passeggeri bloccati dentro l'aereo per Napoli che non parte - Un'improvvisa avaria al radar dell’aeroporto di Capodichino ha causato il blocco dei passeggeri all’interno degli aerei in attesa di partire per Napoli, generando caos e disagi per pendolari e turisti.

Guasto al radar Enav di Linate blocca i voli nel Nord-Ovest Italia: cosa sta accadendo Vai su X

In questo momento dirottati tantissimi voli con destinazione il Nord Ovest compresi Malpensa, Linate, Verona, Bergamo Vai su Facebook

Guasto al centro radar Enav, traffico aereo bloccato nel Nord Ovest; Guasto a un radar: traffico aereo bloccato nel Nord Ovest. Ripartiti i primi voli; Aerei in Italia, guasto al centro radar: bloccati i voli nel Nord Ovest, da Milano a Torino. «Le prime ripartenze, poi il nuovo stop: è tutto ancora fermo.

Guasto al radar Enav di Linate blocca i voli nel Nord-Ovest Italia: cosa è accaduto - Un guasto tecnico al Centro di Controllo d'Area di Milano, situato all'aeroporto di Linate, ha paralizzato per circa due ore il traffico aereo sull'intero Nord- Come scrive hdblog.it

Guasto radar. Enav, traffico aereo sta tornando verso la normalità - Un rallentamento al sistema di trasmissione dati del Centro di controllo d'area di Milano, responsabile ... Riporta msn.com