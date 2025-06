Guasto centro radar Enav Milano Linate traffico aereo bloccato nel Nord Ovest per 2 ore prima ripresa parziale poi nuovo stop

Un guasto al centro radar Enav di Milano Linate ha causato un blackout temporaneo nel traffico aereo del Nordovest, provocando disagi in aeroporti italiani come Malpensa, Orio al Serio, Genova e Torino. Dopo una ripresa parziale, si sono verificati nuovi stop, lasciando i voli in stallo e i passeggeri in attesa. Tra le ipotesi più inquietanti, quella di un possibile attacco hacker che potrebbe aver aggravato la situazione. La sicurezza dei nostri aeroporti è sotto scrutinio più che mai.

Disagi nei principali aeroporti italiani, da quelli di Milano (Linate e Malpensa) a Orio al Serio, da Genova a Torino. Non è escluso che dietro i forti disagi ci possa essere un possibile attacco hacker Un guasto al centro radar Enav di Milano Linate sarebbe responsabile di un blocco traffico.

