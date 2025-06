Guasto al radar Enav blocca il traffico aereo nel Nord-Ovest | cosa è successo e quando si torna alla normalità

Un improvviso guasto al radar Enav ha provocato il blocco temporaneo del traffico aereo nel Nord-Ovest italiano, creando caos e disagi tra viaggiatori e operatori aeroportuali. La causa è stata un'interruzione del sistema di controllo radar del centro di Milano, che ha provocato la sospensione di decolli e atterraggi in diversi aeroporti. Ma cosa è successo esattamente e quando si potrà tornare alla normalità ? Scopriamolo insieme.

Guasto alla rete radar: traffico aereo bloccato nel Nord-Ovest. Una serata di caos nei cieli italiani: un guasto al sistema radar del Centro di Controllo d’Area di Milano, gestito da Enav, ha causato il blocco del traffico aereo nell’intera area nord-occidentale del Paese. La sospensione di decolli e atterraggi ha colpito gli aeroporti di Milano Malpensa, Linate, Bergamo-Orio al Serio, Torino Caselle, Genova e Montichiari, con oltre 300 voli coinvolti tra cancellazioni, ritardi e dirottamenti. Cosa è successo al radar Enav?. Secondo quanto comunicato ufficialmente da Enav, il problema è stato causato da un rallentamento alla rete di trasmissione dati presso la sala radar di Milano, centro nevralgico per la gestione del traffico aereo del Nord Italia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Guasto al radar, Enav blocca il traffico aereo nel Nord-Ovest: cosa è successo e quando si torna alla normalitĂ

