Guasto al radar di Linate | traffico aereo bloccato anche a Genova

Il guasto al radar di Linate ha causato un blocco totale del traffico aereo nel Nord Ovest, coinvolgendo anche Genova. Dall'aeroporto genovese arrivano conferme che, per il momento, il traffico è sospeso, lasciando i passeggeri in attesa di aggiornamenti. La situazione evidenzia l'importanza di sistemi affidabili per garantire la sicurezza e la regolarità dei voli in momenti di emergenza. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi.

Voli bloccati in tutto il Nord Ovest, Genova compresa, per un guasto che intorno alle 21 di sabato sera ha riguardato il radar Enav di Milano Linate che gestisce lo spazio aereo di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Dall'aeroporto di Genova confermano che per il momento il traffico è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

