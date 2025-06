Guasto al centro radar | fermi i voli del Nord-Ovest Italia ritardi e cancellazioni Poi il ritorno alla normalità

Un guasto al centro radar del Nord-Ovest Italia aveva causato ritardi e cancellazioni di numerosi voli, creando scompiglio negli aeroporti. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo di Enav, la situazione è stata rapidamente risolta e il traffico aereo sta tornando alla normalità . Molti voli in arrivo e partenza, incluso quello di Orio, stanno riprendendo regolarmente le operazioni, assicurando ai passeggeri un ritorno sereno alla normalità .

Ore 23.39 – Enav comunica che, grazie al tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo, la problematica di trasmissione dati e connettivitĂ riscontrata presso il Centro di Controllo d’Area di Milano è stata giĂ risolta. Il traffico aereo nell’area del Nord-Ovest d’Italia sta progressivamente tornando alla piena normalitĂ . Moltissimi voli in arrivo e in partenza in alcuni dei principali aeroporti italiani – Orio compreso – devono essere cancellati, ritardati o riportati negli scali di origine perchĂ© lo spazio aereo di Lombardia, Piemonte e Liguria non è utilizzabile per un problema al Centro di controllo d’area, la sala con i radar che gestiscono i movimenti in quota. 🔗 Leggi su Bergamonews.it