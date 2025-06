Guasto al centro radar | fermi i voli del Nord -Ovest Italia ritardi e cancellazioni anche a Orio

Un guasto al centro radar sta causando disagi senza precedenti nel nord-ovest Italia, fermando i voli e provocando cancellazioni e ritardi, anche in aeroporti come Orio al Serio. La sospensione temporanea dello spazio aereo delle regione Lombardia, Piemonte e Liguria ha messo in crisi le operazioni di volo, creando un effetto domino che coinvolge decine di voli in partenza e in arrivo. La situazione rimane critica mentre gli operatori cercano di ripristinare la normalitĂ e garantire la sicurezza di tutti i passeggeri.

Moltissimi voli in arrivo e in partenza in alcuni dei principali aeroporti italiani – Orio compreso – devono essere cancellati, ritardati o riportati negli scali di origine perchĂ© lo spazio aereo di Lombardia, Piemonte e Liguria non è utilizzabile per un problema al Centro di controllo d’area, la sala con i radar che gestiscono i movimenti in quota. Lo riporta il Corriere della Sera, spiegando che gli uffici gestiti da Enav a Milano hanno un problema alla rete di trasmissione dei dati. I primi problemi si sarebbero presentati verso le 20.20. “I tecnici – si legge – stanno lavorando per capire la natura e intervenire per il ripristino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Guasto al centro radar”: fermi i voli del Nord -Ovest Italia, ritardi e cancellazioni anche a Orio

