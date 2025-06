Guasto al centro radar di Milano | dalle 21 traffico aereo azzerato su tutto il Nordovest

ha paralizzato il traffico aereo nel Nordovest dell’Italia, creando caos e disagi per migliaia di passeggeri. La situazione, ancora sotto investigazione, evidenzia quanto dipendiamo dai sistemi tecnologici e quanto siano vulnerabili le infrastrutture critiche. Mentre si lavora per ripristinare il servizio, è fondamentale essere preparati a eventuali imprevisti e monitorare gli aggiornamenti ufficiali. Restate con noi per tutti gli sviluppi di questa emergenza.

Milano, 28 giugno 2025 – Dalle 21 circa di questa sera è impossibile decollare o atterrare dagli aeroporti del Nordovest dell’Italia, da Torino a Genova compresi gli scali lombardi di Malpensa, Linate e Orio al Serio. A causare la panne che ha messo letteralmente Ko Caselle, lo scalo del capoluogo ligure, quelli milanesi, è un guasto – la cui natura è ancora da capire – del centro radar che ha sede a Milano ed è gestito dall’Enav, e che coordina il sorvolo dei voli in quota. La conferma è arrivata anche dall’Associazione Aeroporti Lombardi: “Bloccati i voli in partenza e in arrivo in scali di primo piano come Orio al Serio, Linate, Malpensa, Genova e Torino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guasto al centro radar di Milano: dalle 21 traffico aereo azzerato su tutto il Nordovest

