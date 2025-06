Guasto al centro radar di Milano | dalle 21 traffico aereo azzerato su tutto il Nordovest

ha interrotto ogni operazione aerea, lasciando il traffico aereo del Nordovest completamente azzerato. Questa situazione di emergenza evidenzia quanto siano vulnerabili i nostri sistemi di controllo e quanto sia cruciale garantire la sicurezza e la continuitĂ dei voli. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa criticitĂ che ha paralizzato il traffico aereo della regione.

Milano, 28 giugno 2025 –  Dalle 21 circa di questa sera è impossibile decollare o atterrare dagli aeroporti del Nordovest dell’Italia, da Torino a Genova compresi gli scali lombardi di Malpensa, Linate e Orio al Serio. A causare la panne che ha messo letteralmente Ko Caselle, lo scalo del capoluogo ligure, quelli milanesi, è un guasto – la cui natura è ancora da capire – del centro radar che ha sede a Milano ed è gestito dall’Enav, e che coordina il sorvolo dei voli in quota. La conferma è arrivata anche dall’Associazione Aeroporti Lombardi: “Bloccati i voli in partenza e in arrivo in scali di primo piano come Orio al Serio, Linate, Malpensa, Genova e Torino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it