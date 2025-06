Guasto al centro radar del Nordovest | tutti gli aerei a terra in Piemonte Liguria e Lombardia

Un improvviso guasto al centro radar del nordovest ha provocato il blocco totale dei voli in Piemonte, Liguria e Lombardia. Con i sistemi di controllo irraggiungibili, tutti i voli in partenza dagli aeroporti di Milano e Torino sono stati sospesi, mentre quelli in arrivo sono stati dirottati verso le rispettive origini. Una situazione che mette in evidenza l'importanza di infrastrutture affidabili per la sicurezza del trasporto aereo.

Con i radar inutilizzabili, tutti i voli in partenza dagli aeroporti di Milano e Torino sono stati fermati e quelli in arrivo dirottati agli aeroporti di origine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Guasto al centro radar del Nordovest: tutti gli aerei a terra in Piemonte, Liguria e Lombardia

In questa notizia si parla di: radar - tutti - guasto - centro

Guasto al centro radar, bloccati tutti i voli nel Nord-Ovest d'Italia, da Milano a Torino: «Per ora è impossibile atterrare e decollare» - Un guasto al centro radar del Nord Ovest d’Italia ha causato il blocco di tutti i voli da Milano a Torino, bloccando 232 operazioni.

Mattinata di disagi all'Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino, dove un guasto tecnico al radar di avvicinamento ha causato il caos nel traffico aereo. L'avaria, segnalata nelle prime ore della giornata, ha messo fuori uso il sistema di controllo del traffic Vai su Facebook

Aerei in Italia, guasto al centro radar: bloccati i voli nel Nord Ovest, da Milano a Torino; Guasto al centro radar: bloccati i voli del Nord Ovest d’Italia. Ritardi e cancellazioni a Orio; Guasto al centro radar del Nordovest: tutti gli aerei a terra in Piemonte, Liguria e Lombardia.

Guasto al centro radar del Nordovest: tutti gli aerei a terra in Piemonte, Liguria e Lombardia - Con i radar inutilizzabili, tutti i voli in partenza dagli aeroporti di Milano e Torino sono stati fermati e quelli in arrivo dirottati agli aeroporti di origine ... msn.com scrive

Aerei in Italia, guasto al centro radar: bloccati i voli nel Nord Ovest, da Milano a Torino - Un guasto a un centro radar, avvenuto poco prima delle 21 di sabato sera, ha costretto allo stop tutti gli aerei in partenza e in arrivo a Milano, Torino, Genova, Bergamo ... Lo riporta msn.com