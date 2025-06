Guasto al centro radar del Nord-Ovest | è già accaduto altre volte I precedenti negli Usa e non solo

Un guasto al centro radar del nord-ovest italiano ha causato la sospensione dei voli e il caos nello spazio aereo tra Milano, Torino e Modena. Un episodio che ricorda le analoghe criticità negli USA e altrove, evidenziando come la sicurezza e l’efficienza della nostra rete di controllo siano spesso messe alla prova. Ma cosa ci riserva il futuro? La risposta dipende dalla capacità di innovare e prevenire simili disservizi.

Roma, 28 giugno 2025 - Voli momentaneamente sospesi nel nord-ovest, spazio aereo impraticabile tra Milano, Torino e Modena. Un sabato sera di disagi per milioni di passeggeri e da cardiopalma per gli addetto del centro radar di Milano, dove si è verificato il guasto che sta paralizzando diverse regioni d’Italia. Ma non è la prima volta che accade. È successo anche negli Usa per ben due volte tra aprile e maggio di quest’anno e anche l’anno scorso – “simili guasti tecnologici si sono verificati altre volte da agosto 2024 ”, ha detto un controllore alla Nbc – e lo scorso autunno in Italia, sempre al centro radar lombardo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guasto al centro radar del Nord-Ovest: è già accaduto altre volte. I precedenti negli Usa (e non solo)

In questa notizia si parla di: guasto - centro - radar - nord

Autobus guasto: centro storico paralizzato / FOTO - Un autobus in panne nel centro storico di Firenze ha causato il caos questa mattina intorno alle 11, bloccando il traffico in via Bufalini e paralizzando la zona.

Guasto a un centro radar: bloccati Malpensa e gli altri aeroporti del Nord Italia Vai su X

Aerei in Italia, guasto al centro radar: bloccati i voli nel Nord Ovest, da Milano a Torino; Guasto al centro radar: bloccati i voli del Nord Ovest d’Italia. Ritardi e cancellazioni a Orio; Traffico aereo, sospesi voli in scali nel Nord-Ovest per guasto a centro radar.

Guasto al centro radar del Nord-Ovest: è già accaduto altre volte. I precedenti negli Usa (e non solo) - Blackout delle comunicazioni hanno paralizzato gli spazi aerei statunitensi diverse volte negli ultimi mesi. quotidiano.net scrive

Guasto al centro radar Enav, traffico aereo bloccato nel Nord Ovest - "Presso il Centro di Controllo d'Area di Milano, responsabile della gestione del traffico aereo nell'area n ... Da msn.com