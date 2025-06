Guasto al centro radar bloccati tutti i voli nel Nord-Ovest d' Italia da Milano a Torino Ripartenze dopo due tentativi Enav | risolto

Un improvviso guasto al centro radar ha paralizzato il traffico aereo nel Nord-Ovest italiano, coinvolgendo Milano, Torino, Genova e Bergamo. Dopo due tentativi di ripresa, l’Enav è riuscita finalmente a risolvere la situazione, garantendo la ripartenza dei voli e riportando la normalità nei cieli. La sicurezza e la tempestività delle operazioni dimostrano ancora una volta l’efficienza del sistema di controllo.

Un guasto a un centro radar, avvenuto poco prima delle 21 di sabato sera, ha costretto allo stop tutti gli aerei in partenza e in arrivo a Milano, Torino, Genova e Bergamo.

