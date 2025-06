Guasto al centro radar bloccati tutti i voli nel Nord-Ovest d' Italia da Milano a Torino | Per ora è impossibile atterrare e decollare

Un guasto al centro radar del Nord Ovest d’Italia ha causato il blocco di tutti i voli da Milano a Torino, bloccando 232 operazioni. L’incidente, verificatosi poco prima delle 21 di sabato sera, ha parzialmente paralizzato i cieli di alcune delle principali città italiane, creando disagi e attese interminabili. La situazione è critica, ma le autorità lavorano per ripristinare quanto prima la normale circolazione aerea.

Un guasto a un centro radar, avvenuto poco prima delle 21 di sabato sera, ha costretto allo stop tutti gli aerei in partenza e in arrivo a Milano, Torino, Genova e Bergamo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Guasto al centro radar, bloccati tutti i voli nel Nord-Ovest d'Italia, da Milano a Torino: «Per ora è impossibile atterrare e decollare»

In questa notizia si parla di: guasto - centro - radar - tutti

Autobus guasto: centro storico paralizzato / FOTO - Un autobus in panne nel centro storico di Firenze ha causato il caos questa mattina intorno alle 11, bloccando il traffico in via Bufalini e paralizzando la zona.

"Aeroporto di capodichino. Cancellati molti voli per un guasto al radar dell’aeroporto. Migliaia di turisti costretti a ritornare indietro". Vai su Facebook

Aerei in Italia, guasto al centro radar: bloccati i voli nel Nord Ovest, da Milano a Torino; Voli bloccati in Italia, guasto al centro radar: cosa sta succedendo; Guasto al centro radar: bloccati i voli del Nord Ovest d’Italia. Ritardi e cancellazioni a Orio.

Voli bloccati in Italia, guasto al centro radar: cosa sta succedendo - ovest italiano chiuso per un’avaria al Radar di Milano- Scrive ilmessaggero.it

Guasto al centro radar: bloccati i voli del Nord Ovest d’Italia. Ritardi e cancellazioni a Orio - Ovest italiano nella serata di sabato 28 giugno: lo spazio aereo sopra Lombardia, Piemonte e Liguria è temporaneamente inutilizzabile a causa di un problema tecnico ... Segnala ecodibergamo.it