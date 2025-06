Guasto a centro radar traffico aereo in tilt negli scali di nord ovest | voli cancellati anche da e per la Puglia Prospettiva fino a domenica

Un grave guasto al centro radar del traffico aereo nel nord-ovest Italia ha causato caos negli aeroporti, con cancellazioni, ritardi e deviazioni. La situazione, che coinvolge anche voli da e per la Puglia, si prevede possa protrarsi fino a domenica, mettendo a dura prova i viaggiatori e gli operatori aeroportuali. Scopriamo cosa sta accadendo e come affrontare questo disservizio imprevisto.

Voli cancellati o ritardati o ancora deviazioni. La cosa riguarda anche le partenze da e per gli aeroporti pugliesi. Da stasera è in tilt il traffico aereo degli scali d nord-ovest d'Italia a causa di un guasto ad un centro radar. La prospettiva è di disagi fino a domenica.

