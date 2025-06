Guasto a centro radar blocca aerei nel nord ovest voli sospesi e ritardi da Milano a Torino

Un improvviso guasto al centro radar di Milano ha paralizzato il traffico nel Nord-Ovest Italia, causando cancellazioni e ritardi tra Milano e Torino. La situazione mette in evidenza l'importanza di sistemi di controllo affidabili per garantire la sicurezza e la fluidità dei voli. Restate aggiornati: le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità al più presto, mentre i passeggeri affrontano disagi imprevisti e necessitano di soluzioni tempestive.

Sospensione del traffico aereo nel Nord-Ovest dell'Italia, con numerosi voli cancellati, ritardati o costretti a tornare agli scali di partenza. A quanto si apprende un guasto tecnico ha colpito il centro radar di Milano, uno dei quattro centri che gestiscono lo spazio aereo italiano e quello di Milano è deputato proprio all'area del.

