Guasticce | Magna Closures accordo azienda-sindacati | Garanzie occupazionali per gli oltre 500 lavoratori

Guasticce, una pietra miliare per il futuro dei suoi lavoratori: Magna Closures, azienda leader nel settore delle serrature automotive, ha firmato un importante accordo con i sindacati. Questo patto garantisce le occupazioni di oltre 500 dipendenti, segnando un passo decisivo verso stabilità e crescita. La collaborazione tra azienda e sindacati dimostra che, anche in tempi complessi, si può puntare a soluzioni condivise per un domani più sicuro.

L'accordo è stato firmato nella giornata di venerdì 27 giugno e rappresenta un passo importante per il futuro. Magna Closures, infatti, azienda di Guasticce parte della multinazionale Motrol che si occupa della componentistica auto - in questo caso serrature - ha sottoscritto un patto con i.

