Guasti record nella stessa strada | 19 interventi in un tratto di 80 metri

Un singolo tratto di appena 80 metri in via Melozzo da Forlì, a Bologna, ha visto ben 19 interventi di emergenza in meno di un anno, a causa di ripetute rotture della condotta idrica. Un record di guasti che sta trasformando la vita dei residenti in un incubo quotidiano. La cittadina denuncia un disagio ormai insostenibile, evidenziando quanto i problemi infrastrutturali possano compromettere la qualità della vita e la fiducia nel servizio pubblico.

Bologna, 28 giugno 2025 – “Da aprile 2024 siamo costretti a subire gravi disagi a causa delle continue interruzioni dell’erogazione dell’acqua, dovute alla rottura della condotta idrica stradale. In un tratto non più lungo di 80 metri, nel corso di un anno il pronto intervento Hera è intervenuto ben 19 volte ”. Lo segnala una residente in via Melozzo da Forlì, in zona Battindarno a Bologna, che spiega anche di aver avvertito del disservizio “con molteplici Pec e chiamate a tutti i possibili destinatari: Hera, Comune, Urp, presidente di quartiere e sindaco, ma, a oggi, non viene annunciata una soluzione definitiva”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guasti record nella stessa strada: 19 interventi in un tratto di 80 metri

