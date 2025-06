Guardando il cielo a Titiano di Precenicco con gli astrofili di Talmassons

guardando il cielo a Titiano di Precenicco, un'occasione unica per lasciarsi affascinare dall'infinito e scoprire i segreti delle stelle. Sabato 5 luglio, alle 21, l’area esterna della chiesa della Madonna della Neve si trasformerà in un osservatorio a cielo aperto grazie alla collaborazione tra il Comune di Precenicco, il Circolo Fotografico Anaxum e il Circolo Astrofili di Talmassons. Un evento imperdibile per grandi e piccini che desiderano immergersi nell’universo e vivere una serata magica sotto le costellazioni.

