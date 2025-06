Grottaminarda | controlli straordinari dei Carabinieri di Ariano Irpino per contrastare la criminalità

di Grottaminarda ha messo in atto controlli straordinari, rafforzando la presenza sul territorio e mettendo in campo operazioni mirate per garantire sicurezza e legalità. Questa azione decisa testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel proteggere i cittadini e mantenere un clima di fiducia nelle istituzioni. Le attività proseguiranno con intensità, perché la sicurezza di tutti rimane la priorità assoluta.

Nel quadro delle direttive emanate dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha intensificato l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria, con particolare attenzione alle aree ritenute più sensibili. In questo ambito, la Compagnia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

