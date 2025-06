Griglia di partenza MotoGP GP Olanda 2025 | Bagnaia beffato di un soffio da Quartararo! Marc Marquez in seconda fila

del TT Assen mantiene intatto il suo fascino e la sua sfida estrema, richiedendo ai piloti massima concentrazione e precisione. Alla fine delle qualifiche del GP d’Olanda 2025, Bagnaia si è trovato così vicino alla pole che, purtroppo, è stato beffato di un soffio da Quartararo, con Marc Marquez in seconda fila pronto a sfruttare ogni opportunità . La griglia di partenza promette emozioni intense: il via è ormai alle porte, e il mondiale si infiamma!

Andate in archivio le qualifiche del GP d'Olanda, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Assen si è assistito a un time-attack piuttosto tirato in cui i piloti sono stati chiamati a fare la differenza in ogni singola curva per guadagnare quel centesimo di secondo rispetto ai competitors. Una sfida sui particolari, su uno dei tracciati piĂą iconici del calendario. Pur avendo subìto non poche modifiche nel corso degli anni, la pista olandese conserva intatto il fascino di un layout nel quale i centauri sono sempre costretti a stare in piega, dovendo dunque avere una grande fiducia per portare al limite la propria moto.