Grifo nuove idee per l’attacco di Cangelosi Sul taccuino di Meluso pure La Mantia

Il Perugia si prepara a una fase strategica di mercato, con l’attacco di Cangelosi al centro delle attenzioni e le riflessioni di Meluso e Mantia che si fanno più intense. La società non mira a mosse affrettate, ma a operazioni ponderate per colmare le lacune emerse e rafforzare la rosa in vista del raduno dell’8 luglio. Tra queste, spiccano le trattative con i giocatori in scadenza, tra cui un attaccante che potrebbe fare la differenza...

Non sarà un mercato veloce. L'impressione è che la società voglia riflettere sulle mosse da compiere, anche se alcune operazioni andrebbero chiuse per evitare sorprese ma soprattutto per arrivare al raduno dell'8 luglio avendo colmato le lacune emerse dopo la fine dei prestiti. Non solo, il Perugia deve cercare di chiudere le operazioni "vantaggiose", quelle dei giocatori in scadenza di contratto. Tra questi c'è un attaccante che la società avrebbe messo sotto la lente. Anche se il mercato dei giocatori d'attacco si accende più avanti, c'è il caso di Andrea La Mantia, calciatore classe '91 che ha concluso la sua avventura con il Catanzaro ed è sul mercato.

