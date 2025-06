Greta Thunberg al Pride di Budapest vietato da Orbàn | Attacco fascista ai diritti umani

In un momento di crescente tensione sui diritti umani, Greta Thunberg si erge come voce coraggiosa partecipando al Pride di Budapest, nonostante il divieto imposto da Orbán. Con migliaia di persone che sfidano apertamente il tentativo autoritario di silenziare l’amore e la diversità, il gesto di Thunberg si trasforma in un potente messaggio di resistenza contro l’oscurantismo. La lotta per i diritti umani non si ferma: l’amore vince sempre.

“Migliaia di persone stanno sfidando il disperato tentativo di Orbàn di vietare la marcia del Pride, questo è un altro attacco fascista ai diritti umani. Ma non si può vietare l’amore”. Così l’attivista Greta Thunberg, partecipando al pride di Budapest. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Greta Thunberg al Pride di Budapest vietato da Orbàn: “Attacco fascista ai diritti umani”

