Green pass e vaccini coatti | le giravolte di Conte sul suo appoggio ai diktat

Il fronte del Green Pass e dei vaccini obbligatori si infittisce di punti interrogativi: le giravolte di Conte, tra appoggi ai diktat e sconfessioni impreviste, scuotono la scena politica italiana. L’ex premier, che ha votato leggi ora ritenute discutibili, continua a lasciare perplessi molti, mentre altri restano fedeli alle posizioni più dure. Fino a dove arriveranno queste stravolgenti evoluzioni? Continua a leggere per scoprire il quadro completo della vicenda.

Giuseppi, nell’intervista alla «Verità », ha sconfessato le leggi di Mario Draghi. Eppure le votò e non condannò mai i colleghi piĂą integralisti, come Pierpaolo Sileri. Scontentando mezzo partito. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Green pass e vaccini coatti: le giravolte di Conte sul suo appoggio ai diktat

