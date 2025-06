Grecia scoperta rete di furti di elettricità | danni per oltre un milione

In Grecia, una scoperta scioccante mette in luce un vasto sistema di furti di energia elettrica che coinvolge hotel, supermercati e attività turistiche su isole rinomate come Mykonos, Creta e Santorini. Con oltre 200 utenze irregolari identificate durante oltre 1.100 controlli, il danno stimato supera un milione di euro. La scoperta solleva importanti questioni sulla lotta all’evasione e sull’impatto sul patrimonio pubblico, ma il...

In Grecia è stata scoperta una vasta rete di strutture ricettive e commerciali che rubavano energia elettrica dallo Stato. Su oltre 1.100 controlli, più di 200 utenze irregolari sono state trovate su isole turistiche come Mykonos, Creta, Rodi e Santorini. Un hotel ha sottratto corrente per oltre 200.000 euro, un supermercato per 63.000, altri casi coinvolgono beach bar, frantoi e caseifici. Il danno complessivo supera il milione di euro, ma il fenomeno è in crescita: da inizio anno le irregolarità sono salite del 39%. Il governo valuta sanzioni più dure, fino al ritiro della licenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Grecia, scoperta rete di furti di elettricità: danni per oltre un milione

