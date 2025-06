grazia ofelia cesaro specializata in diritto di famiglia si occupa di tutelare i figli delle coppie separate ha anche scritto un libro intitolato ballare sotto la pioggia

Grazia Ofelia Cesaro, esperta in diritto di famiglia e autrice del libro "Ballare sotto la pioggia", si dedica con passione a tutelare i diritti dei figli delle coppie separate. Con oltre 82mila separazioni e 79mila divorzi nel 2023, i dati Istat raccontano un’Italia in rapido cambiamento. Ma dietro questi numeri si nascondono storie di bambini che, spesso, subiscono le conseguenze più dure di queste divisioni. La realtà è complessa e merita attenzione, perché i più vulnerabili non possono essere dimenticati.

O ltre 82mila separazioni e 79mila divorzi. È questo il dato Istat più aggiornato, relativo al 2023, che racconta dei matrimoni naufragati in Italia. Un numero che non tiene conto dei conviventi che si lasciano e che non passano dal tribunale, se non hanno figli. Ma i bambini sono spesso le vere vittime di una separazione, perché nelle guerre fra ex coniugi, possono essere manipolati da entrambi. In Italia mamma e figlio in fuga dall’Iran, “preoccupata ma felice” X Leggi anche › Divorzio online, meno pratiche e meno conflitti Da un genitore che cerca di “comprare” il loro affetto con l’ultimo smartphone, o dall’altro che si atteggia a vittima per suscitare risentimento nei figli. 🔗 Leggi su Iodonna.it