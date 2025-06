Grave incidente a Tavarnelle di Cortona | motociclista 37enne trasportato in codice rosso alle Scotte

Un grave incidente stradale a Tavarnelle di Cortona ha scosso la comunità questa mattina. Alle 11:50, il servizio di emergenza 118 è intervenuto sulla Strada Regionale 71, coinvolgendo una motocicletta e un'auto. Il conducente della moto, un uomo di 37 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte, suscitando preoccupazione e attenzione per le sue condizioni. La dinamica rimane ancora da chiarire, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue sorti.

È stato attivato alle ore 11:50 il servizio di emergenza sanitaria 118 della ASL TSE per un grave incidente stradale avvenuto nel comune di Cortona, in località Tavarnelle, lungo la Strada Regionale 71. Il sinistro ha coinvolto una motocicletta e un’autovettura. A riportare le conseguenze più serie è stato un uomo di 37 anni, conducente della moto, che è stato trasportato in codice 3 (massima gravità) al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena tramite l’elisoccorso Pegaso 2. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti l’ambulanza infermierizzata di Foiano della Chiana, l’elisoccorso Pegaso 2, i vigili del fuoco di Cortona, le forze dell’ordine e la polizia municipale per gestire la viabilità e avviare i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Lortica.it