Grande successo per la conviviale del Viola Club Castiglion Fiorentino.

Arezzo, 28 giugno 2025 – Grande successo per la conviviale del Viola Club Castiglion Fiorentin o: sport, solidarietà e passione viola nel Chiostro di San Francesco. Si è svolta ieri sera, nello splendido scenario del Chiostro di San Francesco a Castiglion Fiorentino, la conviviale del Viola Club Castiglion Fiorentino, che ha riunito soci, tifosi e amici della Fiorentina in una serata di sport, passione e solidarietà. Ospite d’onore l’ex difensore viola Celeste Pin, bandiera della Fiorentina dal 1982 al 1991, con all’attivo 418 presenze tra Serie A, B e C e 6 reti segnate. Pin ha ricordato con emozione gli anni in maglia viola, tra cui la storica finale di Coppa UEFA contro la Juventus. 🔗 Leggi su Lanazione.it