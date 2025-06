Granata Taldo si presenta | Non c’è tempo da perdere

Il mondo del Pontedera si anima con l’arrivo di Carlo Taldo, nuovo direttore sportivo, protagonista di un'energica presentazione ufficiale. Dopo un incontro con lo staff tecnico e la società, Taldo si presenta come figura chiave per il futuro del club, con entusiasmo e determinazione. Con il presidente Millozzi e il team al suo fianco, il suo primo pensiero si rivolge a Rossano, simbolo di passione e speranza per i tifosi. La strada verso nuove vittorie è appena cominciata.

Nel primo pomeriggio di ieri si è incontrato con l'allenatore Menichini e lo staff, poi la società lo ha presentato ufficialmente: Carlo Taldo è il nuovo direttore sportivo del Pontedera. Nella sede, al tavolo insieme a lui, davanti a giornalisti e tifosi c'erano per il club il presidente Simone Millozzi e il direttore organizzativo Andrea Bargagna. Il primo pensiero di Millozzi, terminato con un applauso dei presenti, è andato a Rossano Signorini: "Rivolgo un saluto col cuore al nostro amministratore delegato. Chi lo conosce sa che sarebbe stato qui accanto a me. Non può perché sta affrontando una sfida ben più seria di qualsiasi partita di calcio, ma è un combattente vero e siamo certi che saprà uscirne bene.

