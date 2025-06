GPS nel 2026 varrà solo il criterio del punteggio | la data di abilitazione o la modalità concorso o corso abilitante non influirà sull’ordine in graduatoria

Nel 2026, il sistema GPS adotterà un criterio univoco: il punteggio sarà determinato esclusivamente dalla data di abilitazione, ignorando modalità di concorso o corso abilitante. Durante il question time del 23 giugno su OrizzonteScuola TV, si è chiarito che l'ordine in graduatoria dipenderà solo da chi ha ottenuto l'abilitazione prima, garantendo trasparenza e meritocrazia. Questa decisione apre nuove prospettive per i docenti in attesa di inserimento.

Nel question time del 23 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stata chiarita una questione relativa all’inserimento in GPS per i docenti abilitati. Un focus particolare è stato posto su: l’eventuale precedenza in graduatoria per chi ha conseguito l’abilitazione in una data precedente rispetto ad altri candidati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: data - varrà - criterio - punteggio

GPS, nel 2026 varrà solo il criterio del punteggio: la data di abilitazione o la modalità (concorso o corso abilitante) non influirà sull’ordine in graduatoria; Mobilità 2025/26: le indicazioni più importanti per compilare correttamente la domanda; MotoGP: assegnazione dei punti, ecco tutti i criteri.