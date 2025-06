GPS elenco aggiuntivo prima fascia 2025 | classi di concorso ITP non hanno il punteggio in più dei percorsi abilitanti

Se sei un insegnante aspirante alla prima fascia GPS per il 2025, le novità e le procedure di inserimento sono più complesse di quanto sembri. In particolare, le classi di concorso ITP non beneficiano del punteggio extra dei percorsi abilitanti, e chi ha conseguito il titolo entro il 30 giugno 2025 deve gestire lo scioglimento della riserva. Scopriamo insieme cosa cambia e come prepararti al meglio per questa fase cruciale.

Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS per l'anno scolastico 202525: gli aspiranti che conseguono il titolo entro il 30 giugno 2025 e si erano inseriti con riserva entro il 29 aprile, sono alle prese con lo scioglimento della riserva. Alcuni chiarimenti per le classi di concorso della tabella B (ITP). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

