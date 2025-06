Gp di Assen di Motogp Quartararo conquista la pole position Bagnaia secondo parte in prima fila

Sul circuito di Assen, l’atmosfera è più vibrante che mai: Fabio Quartararo si aggiudica la pole position, assicurandosi la miglior posizione in griglia per il Gran Premio d’Olanda. Con Bagnaia e Marquez pronti a sfidarsi, lo spettacolo è garantito. La gara promette emozioni intense e sorprese a ogni curva: chi assaporerà la vittoria? La battaglia è aperta, e il sipario si alza con i motori già caldi.

Assen, 28 giugno 2025 – Fabio Quartararo conquista la pole position nel Gp di Assen. Il pilota francese partirà davanti a tutti per la quarta volta in stagione, dopo aver preceduto nelle qualifiche la Ducati di Pecco Bagnaia. A chiudere la prima fila del Gran Premio d'Olanda ci sarà Alex Marquez. Marc Marquez, leader del Mondiale, aprirà la seconda fila con la sua Ducati. Gp Assen, griglia di partenza. Ecco la griglia di partenza del Gp di Assen: Quartararo 1'30?651. Bagnaia a 0.028. A. Marquez a 0.160. M. Marquez a 0.220. Bezzecchi a 0.409. Morbidelli a 0.519. Aldeguer a 0.635. Di Giannantonio a 0.

