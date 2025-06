Gp d’Austria di F1 Norris conquista la pole position Leclerc piazza la seconda posizione

Un’immagine entusiasmante di Spielberg si dipinge con Norris che firma la pole e Leclerc che sorprende tutti, conquistando la seconda posizione. La griglia di partenza promette spettacolo, con le Ferrari pronte a sferrare il loro attacco. Un weekend che potrebbe riservare sorprese e battaglie epiche, lasciando gli appassionati col fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi. E ora, scopriamo cosa ci riserva il Gran Premio di domani!

Uno stratosferico Lando Norris su McLaren conquista la pole position del Gp d’Austria di Formula 1, ma la notizia è il secondo posto di Charles Leclerc alla fine delle qualifiche. Per il monegasco, gran prestazione in qualifica a Spielberg e bella iniezione di fiducia per il Gran Premio di domani, domenica 29 giugno. Dietro di lui l’altra McLaren di Oscar Piastri, che si piazza davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Settimo il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull. Gp Austria, griglia di partenza. Ecco la griglia di partenza del Gp d’Austria di domani, domenica 29 giugno: Lando Norris (McLaren). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it