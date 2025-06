Gp Austria | Norris in pole poi Leclerc

Sul circuito austriaco, la McLaren conferma il suo stato di forma dominante, con Norris in pole e Leclerc che strappa la prima fila per la Ferrari. La battaglia resta serrata tra Piastri e Hamilton, mentre Verstappen delude, scivolando al settimo posto. La qualifica è stata scossa da un incidente di Gasly, che ha complicato le performance di molti. Ora, l’attesa si sposta sulla gara: sarà una sfida mozzafiato sotto il sole di Spielberg.

17.20 La McLaren si conferma vettura da battere anche in Austria, Leclerc porta la Ferrari in prima fila (ma a 5 decimi dal leader). Seconda fila per Piastri e Hamilton (tempi vicinissimi a Leclerc). Delusione per Verstappen: l'olandese è solo 7°, dietro anche Russell e un sorprendente Lawson, a quasi un secondo dalla vetta. La causa è un testacoda di Gasly nel tentativo finale, che rovina il giro ad alcuni piloti. Ancora un flop per Tsunoda, che con la Red Bull non riesce a superare la Q1, 18°. Fuori subito anche Sainz. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

