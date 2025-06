GP Austria highlights qualifiche | capolavoro di Leclerc ma Norris è super

Le qualifiche del Gran Premio d'Austria regalano emozioni e sorprese, con un capolavoro di Charles Leclerc e una performance super di Lando Norris con 232 km/h. La pole di Norris, seguita dal talentuoso Leclerc, apre la scena a una gara ricca di suspense. Scopri gli highlights di un week-end che promette battaglie epiche in pista e ritorni sorprendenti.

Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sfornano la migliore prestazione in qualifica dell'anno. Al Gran Premio di Austria Norris parte in pole position, seguito dal monegasco, Piastri e lo stesso Hamilton. Guarda gli highlights delle qualifiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - GP Austria, highlights qualifiche: capolavoro di Leclerc ma Norris è super

F1, GP Austria: qualifiche e pole in diretta live; Charles Leclerc riporta la Ferrari in prima fila, è 2° nelle qualifiche al Red Bull Ring! Norris in pole position, 4° Hamilton; F1 Austria: pole di Norris davanti a Leclerc e Piastri. Hamilton 4°.

Leclerc dopo la qualifiche del GP Austria: "Obiettivo mettere pressione a McLaren". VIDEO - Charles Leclerc commenta lo splendido 2° posto nelle qualifiche in Austria: "Sono soddisfatto di questa prima fila, il team ha continuato a spingere portando pezzi nuovi che hanno fatto sicuramente la ... Si legge su sport.sky.it

Formula 1, GP Austria: Norris in pole, Leclerc in prima fila - Al Red Bull Ring è Lando Norris a prendersi l'undicesima pole position della stagione. Lo riporta tg24.sky.it